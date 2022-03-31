Контрактникам погрожують повернутися додому 200-ми, або 300-ми.

Російське військове керівництво дурить своїх контрактників, щоб втримати на війні в Україні.

Про це йдеться у повідомленні СБУ. Зокрема там зазначили, що вони автоматично продовжують їм контракти, які закінчилися ще до початку бойових дій. "І коли солдати протестують та хочуть відмовитися воювати – погрожують арештом за дезертирство", - йдеться у повідомленні.

"Вы домой вернётесь либо грузом 200, либо грузом 300, либо от семи до двенадцати (прим: років в'язниці)", – цитує свого командира російський контрактник.

У він визнає, що окупанти готові бунтувати, самовільно покидаючи службу: "Как приедем в Беларусь, просто тупо сам билет на поезд куплю, сам домой уеду", каже окупант.

Ще на початку лютого він встиг підписати рапорт на звільнення. І все ж його відправили "на навчання", пообіцявши завершити їх до 20 числа.

Натомість вже кінець березня, а окупант й досі на війні. Тож звертається до дружини: "Позвони в комендатуру московскую, уточни: контракт продлевается в случае войны, а это не война, это спецоперация".

"Та поки росіяни шукають спосіб, як не воювати в Україні – даємо їм підказку: можете здатися у полон", - зазначили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні СБУ оприлюднила аудіоперехоплення, на якому уроженець Херсонщини і при цьому окупант, говорив з матерею, яка живе в Херсоні. Під час розмови він дізнавався у жінки, чому вона не виїхала з міста.

Вас також можуть зацікавити новини: