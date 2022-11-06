У Вовчанську поранено 58-річну жінку.

За добу окупанти обстріляли три райони в Харківської області.

Як повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов, за минулу добу випадків отримання цивільними поранень внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано.

"Протягом доби ворог продовжував обстріли територій Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ", - зазначив він.

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Водночас у Вовчанську за медичною допомогою звернулася 58-річна жінка, яка отримала поранення напередодні.

Ситуація в Харківській області:

В результаті контрнаступу армії України, яке почалося в кінці серпня, вже деокупована майже вся територія Харківської області.

31 жовтня противник завдав ударів по Харкову та Чугуївському району області. Було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми відомостями, противник бив по Харківській області з Бєлгорода ракетами комплексу С-300.

2 листопада окупанти обстріляли Вовчанськ.

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