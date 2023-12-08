Всіх поранених госпіталізували, двоє з них знаходяться у важкому стані.

Зранку ворог атакував Павлоград Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Зранку було гучно в Павлограді. Вся інформація уточнюється і буде оприлюднена після відбою повітряної тривоги", - повідомив Лисак.

Він додав, що цілив ворог по місту й вчора пізно ввечері, внаслідок чого сталися кілька пожеж, які рятувальники приборкали.

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"Також 5 безпілотників збили оборонці неба – в Павлоградському та Синельниківському районах", - повідомив голова ОВА.

Через деякий час Лисак повідомив, що російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району. "На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини - у важкому стані", - зазначив він.

Лисак додав, що наразі вся інформація уточнюється і деталі будуть оприлюднені пізніше.

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські окупанти час від часу завдають ударів по Дніпропетровській області. Зокрема, сильного удару по Павлограду росіяни завдали 1 травня. Тоді, було пошкоджено 80 приватних житлових будинків та 24 багатоповерхівки.

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