Ворог, зокрема скинув вибухівку з безпілотника.

Протягом дня російські окупанти сім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Протягом дня росіяни сім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Ворог вів вогонь по Середино-Будській, Шалигинській, Юнаківській та Великописарівській громадах", - зазначив він.

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Так, у Середино-Будській громаді ворог о 10:30 обстріляв один із населених пунктів із мінометів (сім "приходів").

"Шалигинська громада: з 11:00 росіяни вели артобстріл по прикордонню. Усього зафіксували 10 вибухів. Згодом пообіді окупанти ще 16 разів вистрелили з артилерії по тому ж населеному пункту громади", - повідомив Живицький.

За його даними, Великописарівську громаду загарбники обстріляли тричі за день.

"Після 12 години з мінометів вели вогонь по околицях населених пунктів. Було всього 8 "прильотів". О 17:00 скинули вибухівку з безпілотника. І після 19 години ще додали з мінометів (три "приходи")", - написав Живицький.

У Юнаківській громаді окупанти застосували стрілецьку зброю по околицях прикордонного села. Військові зафіксували там 10 автоматних черг.

"На щастя, у всіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань", - зауважив голова ОВА.

Крім того, повідомив він, житель Есманьської громади наїхав причепом трактора на міну, коли перевозив дрова.

"Причому ця місцевість була позначена табличками "міни". Водій не постраждав", - додав Живицький.

Ситуація на Сумщини: деталі

Голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький спростував перекидання новомобілізованих окупантів до державного кордону в районі Сумщини.

За його словами, днями з'явилася інформація про мобілізованих загарбників біля українських кордонів, однак запевнив, що на цей момент жодних ударних угруповань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає.

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