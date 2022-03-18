Наслідки обстрілу Краматорська / фото: Павло Кириленко
Російські терористи вранці завдали ракетного удару по місту Краматорськ - адміністративному центру Донецької області.
Про це повідомив у Facebook очільник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
"Влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю. Наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених, інші подробиці встановлюємо. Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних. Буде кара!", - написав він.