Українська сторона відкрила сім контрольних пунктів на лінії розмежування, вони щоденно працюють з 8.00 до 16.00.

Російські окупанти вже сьому добу поспіль блокують роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі і не пропускають громадян через КПВВ.

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Про це йдеться у заяві української делегації ТКГ у соціальній мережі Facebook у відповідь на коментар офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової. Вона звинуватила українську сторону у зриві відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.

Українська делегація у ТКГ нагадує, що о 08.00 10 листопада з підконтрольного українському уряду боку були одночасно відкриті сім КПВВ, які з того часу щоденно працюють з 8.00 до 16.00. "Російські окупанти сьому добу поспіль не дають громадянам України з того боку лінії розмежування дозволу скористатися їх конституційним правом на свободу пересування", - йдеться у заяві.

У ній наголошується, що українська сторона не домовляється «...з Луганськом», бо в Україні, як в унітарній державі, не існує законодавчих підстав та політичної практики домовлятися з обласними центрами країни про порядок пересування територіями областей.

"Українська сторона, за посередництва ОБСЄ, веде перемовини, зокрема, щодо адміністративних та технічних аспектів перетинання лінії розмежування з державою-окупантом, Російською Федерацією, яка протиправно утримує громадян України фактично в заручниках", - йдеться у заяві.

Крім того, підкреслюється, що для громадян, що мешкають на окупованих територіях, українською владою створені можливості отримати безпосередньо на КПВВ «Щастя» адміністративні послуги, соціальні виплати. "На жаль, але сім діб поспіль російська сторона не дозволяє скористатися цими можливостями українським громадянам", - сказано у заяві.

Також зазначається, що 11 листопада українська делегація передала до ТКГ листа з пропозиціями розв'язання технічних питань щодо організації автобусного руху через КПВВ, а "реакції російської сторони досі нема".

"Проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у "нормандському форматі", яка б підбила підсумки року спроб виконати попередні домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року та під час якої було б обговорено плани щодо подальшого їх виконання, - ось який вихід бачить українська делегація в ситуації, що склалася", - підсумовується у заяві.

Чому не працюють КПВВ на Донбасі

З 10 листопада Україна відновила пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.

В Донецькій області функціонують КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», та «Майорське», на Луганщині - КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».

Втім, російська сторона не пропускає громадян через лінію розмежування. Громадян повертають на підконтрольну Україні територію.

Представник МЗС РФ Марія Захарова безпідставно звинуватила Україну у зриві відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.

Водночас, в Європі закликали Росію змусити бойовиків відкрити КПВВ у Щасті й Золотому. В заяві Франції та Німеччини підкреслюється, що Україна здійснила кроки для покращення умов на занедбаних пунктах пропуску до настання зими та з метою послаблення страждання людей на сході України.

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Автор: Віталій Саєнко