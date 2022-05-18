Водночас загарбники розмріялися про привласнення Запорізької АЕС.

На всіх захоплених територіях України, які тимчасово контролюються російськими загарбниками, планується "максимальний обіг рубля".

Про це заявив розмріяний віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін під час візиту до окупованого Мелітополя, передає низка російських пропагандистських ЗМІ.

За його словами, у Запорізькій області жителі вже цього місяця отримають пенсії та зарплати в російських рублях, тож поступово рубль замінить гривню. Мовляв, на це знадобиться чотири місяці.

Також він заявив, що відтепер Запорізька АЕС працюватиме на Росію і зауважив, "якщо енергосистема України буде готовою приймати й оплачувати, значить працюватиме на Україну. Не прийматиме – значить працюватиме на Росію".

В РНБО впевнені, що рубль "не приживеться"

За словами Олексія Данілова, певний час вони можуть мати якісь спроби зробити таку валюту – псевдовалюту, що має рухатись на цій території.

Але, враховуючи той супротив, який чинять українці на тимчасово окупованих територіях, я більш ніж впевнений, що це на короткий проміжок часу.

Пам'ятайте, якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати, це пришвидшить нашу перемогу.

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