Найближчим часом від них поллються тонни інформаційного лайна про "безпеку" найбільшого в Європі ядерного об'єкта.

На Запорізьку АЕС російські окупанти завезли 14 журналістів – пропагандистів, повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом" в Telegram.

"Найближчим часом від них поллються тонни інформаційного лайна про "безпеку" найбільшого в Європі ядерного об‘єкту, щоб "переконливо" виправдати ядерний тероризм загарбників", - йдеться у повідомленні.

Також заплановані зйомки працівників станції (звісно ж – під дулом автомата) з розповідями про вдячність "асвабадітєлям", заспокійливі мантри про контроль з боку фахівців Росатома та готовність прийняти делегацію МАГАТЕ, "благодійний" дозвіл на продовження виробництва електроенергії для потреб України й інші фейки. НЕ ВІРТЕ!

В компанії нагадали, що станом на 18:00 на території ЗАЕС перебуває близько 50 одиниць важкої техніки, боєприпаси, вибухівка та щонайменше 400 терористів. Персонал станції працює на енергоблоках, забезпечуючи експлуатацію ядерних установок. Всі технічні рішення керівництво станції примусили погоджувати з представником окупантів.

Наразі радіаційний фон на ЗАЕС і прилеглих територіях перебуває в нормі. Однак будь-якої миті ситуація може змінитися внаслідок порушення загарбниками вимог ядерної та радіаційної безпеки.

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