Квартири у всіх побудованих будинках будуть продаватися в іпотеку.

Окупанти заявили про виділення 119 ділянок під будівництво житла у тимчасово окупованому Маріуполі, але все – для продажу. Про це повідомили в Маріупольській міській раді, посилаючись на слова так званого керівника Мінбуду "ДНР" Миколи Циганова.

За його словами, квартири у всіх побудованих будинках будуть продаватися в іпотеку.

"Під час блокади росіяни зруйнували 50% багатоповерхових будинків міста, це - 934 будівлі. 52 тисячі сімей залишилися без нічого. Зараз загарбники планують будувати комерційні будинки. Окупанти перетворили наш Маріуполь на місце наживи. А жителів змушують виживати один на один із власними проблемами", - прокоментував мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Ситуація в окупованому Маріуполі

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем і Донецьком. Це дасть можливість ворогові кардинально знизити залежність від залізничного сполучення Кримським мостом, який наразі виконує головну логістичну функцію між РФ та окупованим Кримом, яким перевозиться техніка та особовий склад для війни в Україні.

Також Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону в Маріуполь. Зокрема, на фотографіях з космосу видно, що траса пройде далеко від населених пунктів – ймовірно, через складнощі, які може викликати розширення існуючої нині дороги.

За деякими даними російські окупанти збираються прокладати залізничну гілку від Таганрога в "стик" перегону між тимчасово окупованими Маріуполем і Волновахою.

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