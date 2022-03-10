Окупанти завдають ударів по житлових будинках.

Бомбардування російськими окупантами Маріуполя триває. Снаряди потрапляють в житлові будинки і не тільки.

Про це повідомляє прес-служба Збройних сил України.

"Саме зараз в Маріуполі йде авіаобстріл з боку російських окупантів. Бомби потрапляють в житлові будинки. Є потрапляння в корпус Приазовського державного технічного університету в центрі міста. Також зафіксовано бомбардування в районі Драматичного театру. Інформація про постраждалих уточнюється. Рашисти цілеспрямовано атакують мирне населення Маріуполя", - йдеться в заяві ЗСУ.

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