За наявною інформацією, загиблих та постраждалих немає.

В Бахмуті (Донецька область) ворожим вогнем знищено сільськогосподарське підприємство.

Як зазначили в ДСНС, пошкоджено два ангари (зокрема, згоріла покрівля ангара на площі близько 200 квадратних метрів), сільськогосподарська техніка.

"І знову обстріл. На цей раз постраждало місто Бахмут. В результаті ворожого обстрілу зазнала руйнування територія сільськогосподарського підприємства. О 14 годині 15 хвилин до Головного управління надійшло повідомлення про потрапляння вибухобезпечних предметів на територію підприємства, відбулось займання. На місце події було направлено чергові відділення Бахмутських рятувальників", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Раніше сьогодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що генералу Олександру Дворнікову, який командує російськими військами в Україні, дали вказівку щодо захоплення міста Сєвєродонецьк. Він повинен впоратися з цим завданням до 10 червня або хоча б встановити контроль над трасою Бахмут-Лисичанськ до зазначеного терміну.

В суботу російські окупанти завдали ракетних ударів по Бахмуту, Краматорську, Костянтинівці та Лисичанську.

Також на Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового.

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