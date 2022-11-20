Таке рішення щодо долі колаборанта ухвалила окупаційна "влада Запорізької області".

Окупаційна "влада Запорізької області" зняла з посади "мера" Енергодара Олександра Волгу.

Як пише прокремлівський ТАСС з посиланням на джерело в "адміністрації регіону", Волгу звільнено з посади указом "влади Запорізької області". Відповідний указ підписав тимчасовий виконувач обов'язків "губернатора" регіону Євген Балицький.

Втім, сам Волга не підтвердив інформацію про своє звільнення. Він зазначив, що перебуває у відпустці.

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Ситуація в Енергодарі

На початку березня російські окупанти захопили Енергодар у Запорізькій області та території Запорізької АЕС, найбільшої атомної електростанції в Європі.

Після обстрілів і провокацій на АЕС МАГАТЕ відправила на туди свою місію, експерти залишилися на станції для контролю за ситуацією.

Агентство виступає за створення зони безпеки та захисту на ЗАЕС, але в Росії повністю виключають варіант демілітаризації Запорізької атомної електростанції.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що український персонал, який виконує життєво важливі завдання на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, знаходиться під постійним тиском. Частину станції контролює спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат" глави Чечні Рамзана Кадирова. Окупанти намагаються переконати персонал співпрацювати з російським "Росатомом".

Вранці в неділю, 20 листопада, російські загарбники знову завдали удару по Запорізькій АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі. Зафіксовано понад 10 вибухів.

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