Поранених або загиблих серед українських воїнів немає.

На Донбасі з опівночі окупаційній війська 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Хутір Вільний, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Луганского ворог двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Згодом противник проявив вогневу активність і в передмісті Попасної, де відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Авдіївка.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Поранених чи загиблих серед українських воїнів немає.

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Автор: Вікторія Токарєва