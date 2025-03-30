Сирський скористався ротацією американських військових чиновників, щоб почати операцію в Курській області РФ.

Українське командування не попередило США про свою наступальну операцію в Курській області, зі свого боку американці порахували такі дії шантажем.

Про це йдеться у великому розслідуванні журналістів The New York Times (NYT). Говорячи про участь американців в українських операціях видання зазначило, що ще в березні 2024 року США дізналися про намір української розвідки провести наземну операцію на південному заході РФ.

Одразу після цього представник ЦРУ в Києві попередив керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, що в разі перетину російського кордону ЗСУ не зможуть застосовувати американську зброю і розвіддані.

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На початку серпня 2024 року відбулася ротація американських керівників. Так, 9 серпня місію в німецькому Вісбадені завершував генерал Антоніо Агуто, а наступного дня пішов з посади представник ЦРУ в Києві.

Саме тоді головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив українські війська в Курську область. Журналісти NYT зазначили, що ЗСУ використовували зброю, яку раніше США надали для захисту Харкова, а не для наступу на російську територію.

Такі дії з боку України підірвали довіру США, бо вона нібито порушила домовленості.

"Це був не майже шантаж. Це був справжній шантаж", - сказав високопоставлений чиновник Пентагону.

Але, незважаючи на це, США не перестали допомагати Україні, зокрема з HIMARS і даними розвідки. За словами одного зі співрозмовників видання, зупинка цієї допомоги могла б "призвести до катастрофи" для ЗСУ.

Ситуація в Курській області

27 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський озвучив втрати РФ за час боїв на Курщині. За його даними, з початку української операції російська армія втратила понад 55 тис. осіб, з них безповоротних понад 22 тис. Ще понад 940 осіб узяті були в полон українськими силами.

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