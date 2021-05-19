Військові очільники збройних сил країн-НАТО підтвердили свою повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що спільні стратегічні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід – 2021", які заплановані на вересень цього року, становлять потенційну загрозу для України.

Про це він заявив під час засідання Військового комітету НАТО 18 травня у Брюсселі, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ,

Головнокомандувач ЗС зазначив, що українське військове керівництво не виключає можливості того, що для посилення політичного та військового тиску на Україну, РФ також може використати територію та інфраструктуру інших держав.

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Голова Військового комітету НАТО Стюарт Піч наголосив, що Росія продовжує свою модель агресивних дій з дестабілізації, включно з постійним порушенням українського суверенітету та територіальної цілісності та посиленням на українському кордоні.

"Хоча ми спостерігали деяке скорочення чисельності російських військ поблизу кордону, там залишаються десятки тисяч зі зброєю та технікою. Росія намагається ввести обмеження в Чорному морі, включно з обмеженням доступу до Азовського моря через Керченську протоку", - додав він.

Військові очільники збройних сил країн-НАТО підтвердили свою повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та обговорили майбутню співпрацю в Чорному морі та навколо нього.

Ескалація на кордоні України та РФ: довідка УНІАН

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".

6 травня президент Володимир Зеленський наголосив, що з десятків тисяч військових, які РФ розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, вона відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

13 травня у місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння до окупованого Криму. Серед іншого, йдеться про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

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Автор: Костянтин Гончаров