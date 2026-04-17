Потік туристів до США падає: Америку вважають негостинною

Кількість іноземних туристів, які відвідують США, скорочується - у 2025 році вона зменшилася на 5,5% порівняно з 2024-м. Як пише The Independent, про це йдеться у новому дослідженні World Travel & Tourism Council (WTTC). Водночас США залишаються найбільшим ринком туризму у світі, однак витрати іноземних мандрівників знизилися на 4,6% – до 176 млрд доларів.

Хоча деякі країни забезпечили зростання турпотоку до США на 1,7 млн поїздок, цей приріст перекрили втрати з інших напрямків – загалом на 5,7 млн відвідувань менше, що призвело до чистого скорочення приблизно на 4 млн туристів. Найбільше падіння зафіксовано з боку Канади – на 4,2 млн менше поїздок до США. Друге місце за зниженням посіла Німеччина (мінус 225 тисяч), далі – Індія (мінус 130 тисяч) та Франція (мінус 116 тисяч).

У WTTC звертають увагу, що це відбувається на тлі загального зростання світового туризму: у 2025 році за кордон подорожували на 80 млн людей більше, ніж роком раніше. Це означає, що туристи свідомо обирають інші напрямки.

На думку організації, США опинилися "на роздоріжжі" у розвитку туристичної галузі через погіршення іміджу країни як туристичного напрямку. Існує ризик втрати лідерства на користь Китаю – другого за величиною ринку, який стрімко зростає.

Зазначається, що у Китаї внесок туризму у ВВП у 2025 році становив 1,75 трлн доларів, збільшившись на 9,9% за рік, а кількість робочих місць у галузі сягнула 84,6 млн (+2%). Витрати іноземних туристів там зросли на 10,5% – до 135 млрд доларів. Загалом у країну прибуло близько 150 млн іноземних відвідувачів, тоді як США прийняли лише 68 млн. У WTTC підкреслюють, що це відображає ширший тренд: Азійсько-Тихоокеанський регіон нині є найдинамічнішим у сфері туризму.

Президентка і генеральна директорка WTTC Глорія Гевара заявила, що США необхідно змінити сприйняття країни серед туристів і скористатися великими міжнародними подіями, зокрема чемпіонатом світу з футболу, який може залучити 1,24 млн іноземних гостей. За її словами, для збереження лідерства країні потрібно активніше просувати себе на міжнародних ринках, формувати образ відкритого та гостинного напрямку, а також стимулювати витрати туристів, пропонуючи нові маршрути та враження.

Попри падіння турпотоку, галузь туризму в США у 2025 році забезпечила 20,4 млн робочих місць – на 242 тисячі більше, ніж роком раніше (+1,2%). У WTTC вважають це позитивним сигналом і наголошують, що майбутні глобальні події можуть допомогти перетворити відвідувачів на амбасадорів американського туризму.

Генеральний директор Chase Travel Джейсон Вінн додав, що до 2028 року США матимуть унікальну можливість прийняти нових туристів з усього світу завдяки проведенню низки міжнародних заходів, що сприятиме зміцненню зв’язків між країнами та культурами.

Криза в авіаперевезеннях

Нагадаємо, через скорочення запасів пального у зв'язку з конфліктом на Близькому Сході перші європейські авіакомпанії почали скорочувати кількість авіарейсів і підвищувати ціни на квитки.

Зокрема, німецька Lufthansa заявила, що найближчим часом призупинить польоти 27 літаків, що обслуговують її дочірню компанію CityLine, а також чотирьох старіших літаків під брендом Lufthansa. Також стало відомо, що національний авіаперевізник Нідерландів KLM Royal Dutch Airlines скасує 160 рейсів протягом наступного місяця.

