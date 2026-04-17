Україна працює над тим, щоб створити власну систему ППО, – Зеленський

Таке рішення дозволить гарантувати Україні захист на десятиліття, зазначив президент.

Україна щодня спілкується з партнерами щодо передачі Києву ППО і рухається до того, аби створити власну систему протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Рухаємось до таких умов, коли зможемо в Україні та разом з партнерами виробляти протиповітряну оборону – всі необхідні формати ППО – системи, ракети тощо. Це серйозне стратегічне завдання для України – реальне завдання, яке гарантуватиме захист на десятиліття. Серед гарантій безпеки, які розглядаємо для України, – пакети зброї, можливість виробляти необхідну зброю, а, отже, ліцензії на це і промислова база, – це ключові речі", – сказав Зеленський.

Українська ППО: важливі новини

Раніше стало відомо, що Україна та Німеччина працюють над створенням власних засобів для протидії балістичним ракетам. Зазначається, що через нестачу систем Patriot, привертає увагу українська розробка "Фрея". Цей проєкт передбачає створення балістичного щита в Європі.

Відео дня

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що приватна компанія вперше збила в Україні реактивний "Шахед", що летів на швидкості 400 кілометрів за годину. Він зазначив, що йдеться про групу приватної ППО з Харківської області.

