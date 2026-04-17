Україна розраховує, що пілоти вже в цьому році почнуть тренування на Gripen, – Зеленський

Він висловив вдячність Швеції за нову програму захисту українського неба.

Наша держава розраховує, що українські пілоти вже в цьому році розпочнуть навчання і тренування на літаках Gripen. Як повідомляє "Суспільне", про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільному підході з Королем Швеції Карлом XVI Густавом до преси у Львові.

"Вдячні за нову програму посилення захисту нашого неба, щодо нашого майбутнього сучасного повітряного флоту з літаків шведського виробництва Gripen. Ми дуже розраховуємо, про це будемо говорити сьогодні з Його Величністю, що вже наші хлопці, наші пілоти почнуть тренування, навчання цього року", - сказав глава української держави.

Зеленський зазначив, що Швеція є однією із п'ятьох країн, які зробили найбільші вкладення щодо підтримки Збройних сил України та підтримки українців. За його словами, на 2026 рік Швеція акцентувала підтримку у чотири мільярди.

Також президент подякував королеві Сільвії за підтримку гуманітарних програм, зокрема "Bring Kids Back" (повернення українських дітей додому).

Візит короля Швеції: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, до України з візитом прибув король Швеції Карл XVI Густав. Король Швеції розпочав свій візит до України з ушанування разом з президентом України Володимиром Зеленським наших полеглих воїнів.

Глава української держави зазначив, що памʼять про захисників і захисниць України, які боролися проти російської агресії є дуже важлива. За його словами, вони билися не лише за нашу країну, а й за захист усієї Європи, щоб "російське божевілля і вбивства не пішли далі".

