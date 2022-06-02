Супротивники в Маріуполі шукають будинки, в яких можна буде приймати у людей документи на російський паспорт, зазначив радник очільника міста.

В Маріуполі Донецької області російські окупанти мають намір пришвидшено видавати російські паспорти.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Наші джерела повідомляють, що надійшла вказівка від так званого "міністерства міграції ДНР" про термінове облаштування пунктів надання довідок про місцепроживання та прийому документів на російський паспорт", - зазначив він

"Голова окупаційно-міграційної служби "ДНР" в Маріуполі Скребов Олександр Вікторович (дані встановлюються) в терміновому порядку разом з окупаційною адміністрацією районів шукають місця для таких пунктів в непошкоджених будівлях з потенційною можливістю підключення електрики", - розповів Андрющенко.

"Таке раптове зростання активності пов’язуємо із заявами російських політиків про анексію Донецької області вже в липні цього року", - додав радник мера Маріуполя".

Нагадаємо, Росія з перших днів вторгнення в Україну оточила Маріуполь і зруйнувала житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Окупанти вбили понад 20 тис. мирних жителів міста. Для приховування слідів вбивств РФ пригнала до Маріуполя мобільні крематорії. Десятки тисячі мешканців загарбники вивезли на окуповані території та у РФ.

Ситуація в місті катастрофічна - немає води, світла та електрики.

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