Надалі окупанти будуть просуватися шляхом незначних тактичних досягнень.

Ситуація в районі Авдіївки свідчить про те, що росіяни не здатні організувати та реалізувати типове оточення чи охоплення військ Сил оборони на території України.

Аналітики Інститут вивчення війни у своєму звіті припускають, що окупанти будуть просуватися шляхом незначних тактичних досягнень, а не за допомогою більш широких маневрів. Останнє могло б призвести до більш швидкого просування або знищення великих угруповань українських Сил оборони.

На початку свого наступу в жовтні 2023 року загарбники намагались оточити українців в Авдіївці, але поступово перейшли до ведення бойових дій в обхід населеного пункту, оскільки не змогли реалізувати необхідний для оточення швидкий маневр.

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В ISW пояснили, що "оперативне оточення" - це маневр, під час якого атакуючі сили повністю оточують, а потім знищують угруповання сил противника. Тоді як "оперативне охоплення" - це маневр, під час якого атакуючі сили намагаються обійти головні оборонні споруди ворога, захопити об'єкти за ними та знищити захисників на їхніх теперішніх позиціях.

"В Авдіївці російські війська не досягли ані того, ані іншого. Загарбники неодноразово зазнавали невдач у проведенні операцій з оточення або охоплення українських військ впродовж усього повномасштабного вторгнення в Україну. Натомість в Авдіївці росіяни здійснили розворот, як і під час захоплення Бахмута навесні 2023 року. При цьому російські війська намагалися лише обійти основні оборонні позиції України для забезпечення тактичних переваг, але не прагнули до більш масштабного знищення угруповання Сил оборони", - зазначили аналітики.

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Протягом минулої доби, 15 лютого, на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 95 бойових зіткнень. Найважче нашим воїнам на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

В ISW переконані, що у разі окупації Авдіївки, росіяни не зможуть швидко просунутися й захопити великі населені пункти на захід від міста. Війська агресора зазнали дуже великих втрат і для захоплення нових територій, їм потрібен тривалий період відновлення й відпочинку.

Зараз окупанти проводять тактичне оточення міста, щоб створити умови, які змусять Збройні сили України залишити свої позиції, однак наші війська чинять запеклий спротив ворогу.

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