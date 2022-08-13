За півроку фахівці ДСНС разом з військовими саперами вже знешкодили понад 3600 боєприпасів та мін.

Російські окупанти застосовують дистанційні системи мінування та некеровані мінні загородження на територіях населених пунктів.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Він зазначив, що українські рятівники продовжують розмінування територій, по яких стріляє ворог, та населених пунктів, що були звільнені українською армією. "Ворог використовує не тільки касетні боєприпаси, які заборонені міжнародними конвенціями. Він також застосовує дистанційні системи мінування та підло встановлює некеровані мінні загородження на територіях населених пунктів. Це несе смертельну небезпеку і загрозу мирному населенню", - наголосив Вілкул. При цьому він зазначив, що за півроку фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій разом з військовими саперами вже знешкодили понад 3600 боєприпасів та мін. За його словами, виходячи з міжнародного досвіду та розміру фронту за нашим напрямком, розмінування цієї території може тривати і декілька років. Він закликав людей бути максимально уважними, а у разі виявлення підозрілих предметів відразу телефонувати 101 та 102.

Нагадаємо, Україною прокотилася хвиля повідомлень про мінування. Після перевірки стало відомо, що інформація про замінування не підтвердилася.

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