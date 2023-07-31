До кінця року має бути сформована сьома бригада "Хартія".

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів про створення бригад наступу і зауважив, що озброєння та військова техніка – це головна проблема.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді". Відповідаючи на запитання щодо підготовки проекту зі створення бригад наступу, Півненко зазначив, що наразі є вже перші шість бригад - це перший етап.

"Другий етап – це сьома бригада "Хартія", яка формується. Інші уже виконують завдання, зазнають бойових втрат та поповнюються. Аналогічно деякі наступають, деякі поки чекають, деякі уже діють в обороні", - розповів він.

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Говорячи про рівень забезпечення Гвардії наступу, командував зауважив, що забезпечення - як на рівні Сил оборони України.

"Є повний цикл забезпечення, тобто до нас доходить забезпечення, як до Збройних сил. Звичайно, хотілося б краще, швидше. Але я розумію, що це не так просто", - сказав Півненко.

На запитання щодо того, що на початку створення цих бригад йшлося про кураторів від влади, які начебто мали допомогти, він зауважив, що не чув про таке.

"Нам іде забезпечення, я працюю зі свого боку із британською стороною, з американцями", - зазначив командувач.

Стосовно найголовніших проблем та потреб на сьогодні, Півненко розповів, що озброєння та військова техніка – це головна проблема.

"Вона іде, пливе на кораблях, їде, але хочеться зараз і швидко. Бригади наступу НГУ – аналогічні бригадам Збройних сил, тобто велика кількість особового складу, яку необхідно забезпечити озброєнням. Для цього потрібен час", - наголосив він.

Крім того, говорячи про те, на якому етапі зараз формування "Хартії", Півненко зауважив, що це поки початкова стадія.

"Один батальйон у нас відучився за кордоном, інші там плануються на вивчення, поїдуть туди проходити індивідуальну підготовку. Тобто до кінця року вона буде сформована", - повідомив він.

Командувач також розповів, скільки часу потрібно на підготовку бійців.

"Час підготовки - від місяця і довше, і до двох може бути, і до трьох, залежно від курсу. Є ж напрямки спеціальної підготовки: снайпери, водолази, інструктори з інженерної підготовки. У нас багато спільних проектів. Ми почали зі Збройними силами, хочемо готувати разом на навчання бійців", - сказав він.

Також на запитання, чи можна назвати кількість людей, які вже пройшли підготовку у союзників України, і скільки ще планується підготувати, Півненко зазначив: "Якщо не вдаватися в цифри, бригаду вже підготували, спокійно так".

Гвардія наступу - що відомо

Як відомо, ідея створення проекту "Гвардія наступу" була озвучена попереднім міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським, який загинув в авіакатастрофі в Броварах.

Набір добровольців розпочався 2 лютого 2023 року. 1 квітня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про продовження набору до "Гвардії наступу" для формування резерву. На потреби її прокурори віддали конфісковані у злочинців автомобілі, зброю, боєприпаси.

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