Садок вишневий коло хати: травень – ідеальний час завітати до музею в Пирогові (фоторепортаж)

Навесні музей в Пирогові радує гостей квітучими деревами та оновленими експозиціями.

У минулі вихідні до Києва нарешті прийшло довгоочікуване потепління, тож кияни та гості міста масово вирушили гуляти на свіжому повітрі, ловлячи сонячкі промені та милуючись весняною зеленню.

Одним з найпопулярніших місць для прогулянок став Національний музей народної архітектури та побуту України, також відомий як Музей просто неба у Пирогові.

Наразі там вже багато зелені насиченого кольору, а також активно квітнуть фруктові дерева – вишні, черешні, абрикоси, а зовсім скоро настане черга яблунь та груш.

Водночас не так давно в музеї оновили кілька експозицій, зокрема, відреставровали млин у кримськотатарській зоні.

Ще з приємного – на середині кругового маршруту навколо музею відремонтували вбиральню, яка також може використовуватися як бомбосховище.

Як працює музей у Пирогові та скільки коштує вхід

Згідно з інформацією на сайті музею, з травня посерпень музей у Пирогові працює на вхід щодня з 9:00 до 18:00. Втім, гуляти територією можна до настання темноти.

Влітку експозиції всередині хатинок відкриті для відвідування також з 9:00 до 18:00, однак по вівторках та середах вони зачинені для огляду.

Вартість повного вхідного квитка коштує 200 гривень, а для школярів, студентів, пенсіонерів та осіб з інвалідністю 2, 3 груп – 100 гривень. Для дітей дошкільного віку, учасників бойових дій та ще низки пільгових категорій вхід безкоштовний.

Музей у Пирогові в різні пори року

Музей просто неба у Пирогові чудово підходить для відвідування у різні пори року.

Наприклад, взимку він радує безкрайнімі засніженими краєвидами, а восени радує буйством різнокольорових барв. Влітку ж колориту музею додають величезні пшеничні поля.

