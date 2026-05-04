Садок вишневий коло хати: травень – ідеальний час завітати до музею в Пирогові (фоторепортаж)

У минулі вихідні до Києва нарешті прийшло довгоочікуване потепління, тож кияни та гості міста масово вирушили гуляти на свіжому повітрі, ловлячи сонячкі промені та милуючись весняною зеленню.
Одним з найпопулярніших місць для прогулянок став Національний музей народної архітектури та побуту України, також відомий як Музей просто неба у Пирогові.
Наразі там вже багато зелені насиченого кольору, а також активно квітнуть фруктові дерева – вишні, черешні, абрикоси, а зовсім скоро настане черга яблунь та груш.
Водночас не так давно в музеї оновили кілька експозицій, зокрема, відреставровали млин у кримськотатарській зоні.
Ще з приємного – на середині кругового маршруту навколо музею відремонтували вбиральню, яка також може використовуватися як бомбосховище.
Як працює музей у Пирогові та скільки коштує вхід
Згідно з інформацією на сайті музею, з травня посерпень музей у Пирогові працює на вхід щодня з 9:00 до 18:00. Втім, гуляти територією можна до настання темноти.
Влітку експозиції всередині хатинок відкриті для відвідування також з 9:00 до 18:00, однак по вівторках та середах вони зачинені для огляду.
Вартість повного вхідного квитка коштує 200 гривень, а для школярів, студентів, пенсіонерів та осіб з інвалідністю 2, 3 груп – 100 гривень. Для дітей дошкільного віку, учасників бойових дій та ще низки пільгових категорій вхід безкоштовний.
Музей у Пирогові в різні пори року
Як повідомляв УНІАН.Туризм, насправді Музей просто неба у Пирогові чудово підходить для відвідування у різні пори року.
Наприклад, взимку він радує безкрайнімі засніженими краєвидами, а восени радує буйством різнокольорових барв. Влітку ж колориту музею додають величезні пшеничні поля.
