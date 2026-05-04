На круїзному лайнері в Атлантиці стався спалах смертельного вірусу: є загиблі

На борту судна в Атлантиці зафіксували випадки небезпечного вірусу. Пасажирів евакуйовують.

На круїзному лайнері MV Hondius в Атлантичному океані стався спалах хантавірусу, унаслідок якого загинули щонайменше троє людей. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я, передає BBC.

За даними ВООЗ, підтверджено один випадок зараження та ще п’ять – підозрюваних. Один із пасажирів, 69-річний громадянин Великої Британії, перебуває у важкому стані в реанімації в Йоганнесбурзі.

Пізніше місцева влада підтвердила, що він інфікований вірусом.

Відео дня

Що відомо про лайнер

Судно належить компанії Oceanwide Expeditions та виконувало рейс із Ушуайї до Кабо-Верде. На борту перебувало близько 150 туристів із різних країн.

ВООЗ координує дії щодо медичної евакуації пасажирів із симптомами, а також проводить оцінку ризиків для громадського здоров’я. Частині людей уже надають допомогу, інші залишаються під наглядом на борту.

Що таке хантавірус

Хантавірус передається переважно від гризунів через контакт із їхніми виділеннями. Інфекція може викликати важкі респіраторні ураження і в окремих випадках становить смертельну загрозу.

Передача від людини до людини трапляється рідко, однак фахівці не виключають таку можливість у певних умовах.

В Україні був зафіксований хантавірус у пацієнта у Львівській області. Заразитися хантавірусами дуже легко і потрібно дотримуватися важливих правил безпеки, щоб не підхопити небезпечну хворобу.

Вас також можуть зацікавити новини: