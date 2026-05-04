Знайдено десятки планет, які схожі на Татуїн із 'Зоряних війн'

За словами науковців, новий підхід може допомогти відкрити велику кількість прихованих планет.

Новий супутниковий огляд виявив майже 30 незвичайних планет, які обертаються не навколо однієї, а одразу двох зірок – подібно до Татуїна, вигаданого світу з фільму "Зоряні війни", де жив герой Люк Скайвокер.

Як пише The Independent, такі так звані циркумбінарні планети довгий час вважалися майже фантастикою: до цього було відомо лише про 18 подібних об’єктів, тоді як загальна кількість відкритих екзопланет, що обертаються навколо одиночних зірок, перевищує 6000.

Тепер же нове супутникове дослідження, результати якого опубліковані в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, дозволило за один раз виявити 27 потенційних циркумбінарних планет завдяки застосуванню нового методу. Як пояснила аспірантка University of New South Wales Марго Торнтон, більшість наших знань про планети є обмеженими, адже вони базуються на методах, які дозволяють знаходити передусім найпростіші для виявлення об’єкти. За її словами, новий підхід може допомогти відкрити велику кількість прихованих планет, зокрема тих, що не вирівнюються з нашою лінією спостереження, і краще зрозуміти реальну кількість планет у Всесвіті.

Метод, застосований у цьому дослідженні, раніше використовували для аналізу систем подвійних зірок, але не для масштабного пошуку планет. Він полягає у спостереженні за тим, як змінюються орбіти двох зірок із часом. Вчені відстежують варіації в графіку їхніх затемнень, що може свідчити про вплив третього тіла – ймовірно, планети – на ці орбіти. Такі затемнення спричиняють зниження яскравості світла, яке надходить на Землю, що і може вказувати на наявність планети.

Для аналізу орбіт дослідники використали дані космічного телескопа TESS, запущеного у 2018 році для пошуку екзопланет.

Астроном Бен Монте зазначив, що новий метод відкриває великі перспективи для виявлення значної кількості планет. За словами Торнтон, наразі вже є 27 сильних кандидатів на планети в умовах, які суттєво відрізняються від нашої Сонячної системи.

Ці "кандидати" ще мають бути підтверджені майбутніми дослідженнями і можуть мати масу від рівня Нептун до вдесятеро більшої за масу Юпітер.

Загалом, за словами Монте, із 1590 досліджених систем подвійних зірок у 27 випадках виявлено потенційні планети – це близько 2%. Такий показник може означати, що у Всесвіті існують тисячі або навіть десятки тисяч подібних об’єктів, які ще належить відкрити.

