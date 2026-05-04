Американська компанія Virgin Galactic показала космоплан нового покоління

Апарат можна вважати революційним, адже він повинен літати дешевше і частіше, а окрім цього швидше обслуговуватися між місіями.

Virgin Galactic представила фото свого туристичного космоплана нового покоління – його вивезли зі складального цеху в Месі (штат Арізона). Фотографію апарата компанія виклала у мережі X.

Повідомляється, що Virgin Galactic розпочинає фінальну інтеграцію та наземні випробування нового космоплана. Апарат можна вважати революційним, адже він повинен літати дешевше і частіше, а окрім цього швидше обслуговуватися між місіями.

Судячи з досвіду іншого космоплана компанії – VSS Unity – шлях до першого польоту може тривати роки. На думку фахівців, навіть за прискореного сценарію запуск можна очікувати не раніше кінця 2027 або початку 2028 років.

Відео дня

Спеціалісти вважають, що для справжньої революції на ринку суборбітальних запусків Virgin Galactic потрібно не просто запустити один апарат, а створити цілий флот таких космопланів і вийти на сотні польотів на рік. Інакше бізнес не зможе окупитися.

Експерти попереджають – якщо новий корабель не вдасться швидко вивести в експлуатацію, суборбітальний космічний туризм, який нещодавно вважався перспективним ринком, може зникнути на роки.

Virgin Galactic. Довідка УНІАН

Virgin Galactic – американська компанія, що входить до Virgin Group і організовує туристичні суборбітальні космічні польоти та запуски невеликих супутників.

Туристичні польоти здійснюються за допомогою літака-розгонника, який піднімає космольот на задану висоту, після чого відбувається відстиковка. Подальший шлях космоплан проходить самостійно.

На борту космольота може перебувати до восьми осіб одночасно: двоє пілотів та шість пасажирів. VSS Unity може підійматися на висоту до близько 90 км. Ціна білета становить $750 000 за місце. Незважаючи на високу ціну, доходи від польотів залишаються мінімальними.

Космічний туризм – інші новини

Головним конкурентом Virgin Galactic на ринку виступає американська компанія Blue Origin. Вона використовує систему космічного запуску багаторазового використання з вертикальними зльотом і посадкою, яка отримала назву New Shepard.

Сьогодні Blue Origin також стикається з труднощами. Місце на New Shepard коштує клієнтам близько мільйона доларів, але програма так і не стала прибутковою. Після аварії в 2022 році вона була надовго призупинена.

Зараз Blue Origin концентрує зусилля на іншій розробці – двоступінчастій важкій ракеті New Glenn, покликаній конкурувати із носіями SpaceX. Нещодавно компанія здійснила новий запуск ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: