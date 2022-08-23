Зокрема, листівки з привітанням від Народного спротиву України з’явилися на вулицях Бердянська, Нової Каховки та Енергодара.

Наші партизани з Бердянська, Нової Каховки, Енергодара.та інших тимчасово окупованих Росією територій привітали Україну з Днем державного прапора, розвісивши у своїх містах красномовні листівки.

Відповідний допис опублікували в телеграм-каналі ГУР Міноборони.

"Під ним [прапором] ми здобули незалежність, під ним й знищимо рашизм!", — йдеться у листівках з прапором України.

На тимчасово окупованих територіях України діють сили опору. Вони знищують залізничні об’єкти, затримують логістику противника та інформують українські сили про пересування підрозділів окупантів.

Зокрема, днями в Мелітополі партизани жорстко розправились з окупантом, що домагався неповнолітньої дівчини просто на вулиці. Відео з місця інциденту опублікував мер міста Іван Федоров.

Своєю чергою партизанський рух на тимчасово окупованій Херсонщині відправив на той світ гауляйтера Нової Каховки. У зрадника поцілили з "Макарова" біля його приватного будинку.

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