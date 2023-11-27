Надавши Києву реальні гарантії безпеки, Москва зрозуміє, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України.

Оскільки війна Росії з Україною триває, жодна з країн, швидше за все, не досягне прориву цього року – або навіть наступного, але це не означає, що це скоро закінчиться.

Москва і Київ не зацікавлені в переговорах про припинення війни або навіть у врегулюванні замороженого конфлікту. Бойові дії напевно триватимуть ще довгий час, пише Politico.

"Це означає, що реальність нинішнього глухого кута тепер повинна визначати стратегію Заходу щодо конфлікту. І замість того, щоб розраховувати на те, що Україна поверне собі більшу частину або всю свою територію військовим шляхом, фокус повинен зміститися на забезпечення майбутнього України на Заході", - сказано в матеріалі.

Відео дня

Головнокомандувач України генерал Валерій Залушний припускає, що нинішні технології сприяють обороні: "Як і в Першу світову війну, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут", - заявив він нещодавно.

Деякі з найсильніших прихильників країни звинувачують захід – і особливо Адміністрацію президента США Джо Байдена - в тому, що вона не надала Україні той вид і кількість зброї, яка їй необхідна для перемоги, повторюючи часті заяви Зеленського та інших.

"Тим часом, американські військові чиновники і аналітики, з якими я розмовляв, покладають провину на українську тактику і політичні рішення, які ускладнили досягнення військового прориву. У цьому вони звинувачують два важливі рішення: по-перше, вони наполягають на тому, що якби Україна більш ефективно зосередила свої бронетанкові сили, вона могла б прорватися через щільні мінні поля – навіть незважаючи на те, що початкові втрати були високими, коли сили намагалися їх прорвати. Але замість цього Україна вивела свої війська і вдалася до великомасштабних артилерійських і ракетних ударів по російській обороні, не домігшись великих успіхів на місцях і виснаживши мізерні запаси боєприпасів", - відзначають аналітики.

Не менш проблематичним, стверджують американські критики, було рішення спробувати прорвати оборону Росії в декількох точках, замість того, щоб концентрувати сили для єдиного вирішального прориву.

"Цілком ймовірно, у всіх цих поясненнях є частка правди. Вашингтону слід було б відправити більш просунуті можливості раніше; технології, ймовірно, сприяють захисту на цьому полі бою; а військові і політичні лідери України приймали рішення про те, де і як воювати, що робило успіх менш імовірним", - пише видання.

Незважаючи на триваючу військову підтримку України з боку Заходу, у Москви все ще є час на її боці. Вона спробує перечекати і Україну, і тих, хто їй допомагає. Таким чином, вкрай важливо, щоб США і їх союзники переконали Росію, що насправді це не так.

І найкращий спосіб зробити це - запропонувати Україні надійну гарантію безпеки, яка дасть зрозуміти Москві, що вона ніколи не зможе завоювати решту країни. Лідери НАТО вже підтвердили, що "майбутнє України – в НАТО". Але вони не тільки розходяться в думках щодо доцільності та термінів пропозиції країни членства, але й, швидше за все, знадобляться роки, щоб просунути процес вперед.

Тому Вашингтону і ключовим європейським союзникам слід розглянути можливість надання Україні - або, принаймні, території, яку вона зараз контролює - негайної і обов'язкової двосторонньої гарантії безпеки, щоб подолати розрив.

Така гарантія може приймати різні форми, хоча вона, швидше за все, не буде відповідати явній гарантії, закріпленій в статті 5 НАТО. Метою такої угоди було б заспокоїти Київ і, що важливо, дати сигнал Москві про те, що безпека України має вічне значення для США і їх союзників. Війна в Україні більше пов'язана з політичним майбутнім країни, ніж з територією. А надавши Україні відчутні гарантії безпеки, Росія зрозуміє, що у неї ніколи не буде права голосу у визначенні майбутнього України.

Війна в Україні - прогнози

Для перемоги над Росією у війні Україні навіть в умовах збільшення розміру допомоги від партнерів може знадобитися кілька років. Про це заявив британський генерал у відставці, екс-глава Об'єднаного командування Збройних сил Великобританії Річард Берронс.

Спроби Росії та її поплічників переконати світ у тому, що через операцію Ізраїлю в Секторі Гази війна в Україні відійшла на другий план, не мають нічого спільного з реальністю. У тривалих війнах буває затишшя, тим більше що лінія фронту в Україні майже не змінюється.

Вас також можуть зацікавити новини: