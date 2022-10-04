Також в Пентагоні відзначили недавні успіхи ЗСУ в Херсонській, Харківській та Донецькій областях.

Україна в змозі досягти низки ключових військових цілей і зміцнити свої позиції в боротьбі з російськими окупантами напередодні зими.

Про це заявила куруюча в Пентагоні питання міжнародної безпеки Селест Волландер, передає Reuters.

Вона відзначила недавні зусилля, що вживаються Україною в Херсонській області, а також успіхи ЗСУ в Харківській і Донецькій областях.

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Зазначимо, українські війська прорвалися через російські лінії укріплень і швидко просунулися вздовж Дніпра, загрожуючи відрізати від джерел постачання тисячі російських військових.

"Україна, схоже, зараз знаходиться на шляху до досягнення всіх трьох цілей, – сказала Уолландер в інтерв'ю Центру стратегічних і міжнародних досліджень. - Мета України - відтіснити російський плацдарм на західному березі Дніпра в Херсонській області".

За словами Волландер, це буде "великою поразкою Росії", оскільки стане ще більшою перешкодою на шляху амбіцій Кремля по захопленню Одеси.

"Це стає набагато складніше, і це дає Україні набагато кращу оборонну позицію для того, щоб перечекати ймовірне затишшя найактивніших бойових дій протягом зими", – пояснила Волландер.

Просування на півдні відображає тактику, яка принесла Києву великі успіхи з початку вересня на сході України, де українські сили швидко захопили територію, відрізавши більш численні російські сили від джерел постачання, змусивши їх відступити.

Волландер зазначила, що звільнення Україною Лиману минулої п'ятниці "суттєво вплине на спроможність Росії... поповнювати запаси і переміщати війська вздовж всієї... лінії фронту".

Звільнення Лиману в Донецькій області

Російські окупанти змогли отримати контроль над Лиманом у травні, а втратили його на початку жовтня, що викликало істерику серед близького оточення російського президента Володимира Путіна.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що український прапор вже над Лиманом. Він також анонсував звільнення інших населених пунктів на Донбасі протягом наступного тижня. 2 жовтня стало відомо, що Лиман був повністю зачищений від російських військ.

У Пентагоні заявили, що США вважають, що звільнення Лиману відкриває ВСУ дорогу на Сєвєродонецьк і Кремінну, що є значущою подією.

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