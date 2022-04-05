Раніше Міністерство оборони оголосило про ще один пакет "додаткової допомоги" на суму 300 мільйонів доларів.

Поставки з пакету допомоги в галузі безпеки для України на суму 800 мільйонів доларів прибутку з США "протягом вихідних".

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в понеділок, повідомляє CNN. Ще одна посилка прибуде "в найближчі 24 години", додав Кірбі.

"Ми віддаємо пріоритет тим можливостям в тих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потрібні українцям: "Джавеліни", "Стінгери", БПЛА, так що все це знаходиться в пріоритеті", — сказав Кірбі.

Згідно з повідомленням Міністерства оборони, в п'ятницю Міністерство оборони оголосило про ще один пакет "додаткової допомоги" на суму 300 мільйонів доларів відповідно до повноважень, наданих ініціативою сприяння безпеці України (USAI).

Кірбі сказав, що пакет на 300 мільйонів доларів, який повинен бути куплений у підрядників, а не з запасів США, є просто "ще одним інструментом в наборі інструментів" для допомоги Україні.

"Те, що ми застосовуємо USAI, — це просто ще один інструмент у наборі інструментів, це не означає якийсь дефіцит, який впливає на готовність США на даному етапі", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, генерал США спрогнозував, коли Путін може вирішити закінчити війну проти України.

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