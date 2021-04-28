Наступна зустріч ТКГ запланована на 17 травня.

На засіданні Тристоронньої контактної групи сторонам не вдалося домовитися про Великоднє перемир'я.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Тристороння контактна група не змогла домовитися про Великоднє перемир'я. Питання заблокували кремлівські маріонетки Л / ДНР", - написав він.

За словами Гончаренка, наступна зустріч ТКГ запланована на 17 травня.

Як повідомляє "РБК-Україна", цю інформацію підтвердив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

За словами Гармаша, сьогодні до переговорів ТКГ приєдналися представник Кремля Дмитро Козак, а також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Не домовилися, на жаль, ні про що. Хоча п'ять годин працювали саме по треку підгрупи з безпеки. Вклинився в її роботу пан Козак і залучили до її роботи пана Єрмака, навіть погодили компромісний текст, на який погодилася Україна і Росія, але пані Ніканорова (представник "ДНР" - ред.) фактично заблокувала цей процес", - заявив він.

На думку Гармаша, сьогоднішній "п'ятигодинний спектакль" був проведений для того, щоб показати суб'єктність "Л / ДНР".

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовленість за погодженням режиму тиші на Донбасі перебуває на фінальній стадії переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи.

«Ми дуже хочемо, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила", - підкреслив глава держави.

Відновлення режиму тиші на Донбасі

19 квітня політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" доручили ТКГ удосконалити режим тиші. Також вони домовилися працювати над узгодженням кластерів для виконання Мінських угод.

20 квітня робоча підгрупа з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей взяла за основу український проект документа про узгодження Доповнення до заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі.

25 квітня глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що український проект документа про узгодження Доповнення до заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі буде обговорюватися 27 квітня робочій підгрупі в ТКГ.

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Автор: Антоніна Доломанжи