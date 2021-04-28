На засіданні Тристоронньої контактної групи сторонам не вдалося домовитися про Великоднє перемир'я.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Тристороння контактна група не змогла домовитися про Великоднє перемир'я. Питання заблокували кремлівські маріонетки Л / ДНР", - написав він.
За словами Гончаренка, наступна зустріч ТКГ запланована на 17 травня.
Як повідомляє "РБК-Україна", цю інформацію підтвердив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.
За словами Гармаша, сьогодні до переговорів ТКГ приєдналися представник Кремля Дмитро Козак, а також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Не домовилися, на жаль, ні про що. Хоча п'ять годин працювали саме по треку підгрупи з безпеки. Вклинився в її роботу пан Козак і залучили до її роботи пана Єрмака, навіть погодили компромісний текст, на який погодилася Україна і Росія, але пані Ніканорова (представник "ДНР" - ред.) фактично заблокувала цей процес", - заявив він.
На думку Гармаша, сьогоднішній "п'ятигодинний спектакль" був проведений для того, щоб показати суб'єктність "Л / ДНР".
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовленість за погодженням режиму тиші на Донбасі перебуває на фінальній стадії переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи.
«Ми дуже хочемо, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила", - підкреслив глава держави.
Відновлення режиму тиші на Донбасі
- 19 квітня політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" доручили ТКГ удосконалити режим тиші. Також вони домовилися працювати над узгодженням кластерів для виконання Мінських угод.
- 20 квітня робоча підгрупа з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей взяла за основу український проект документа про узгодження Доповнення до заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі.
- 25 квітня глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що український проект документа про узгодження Доповнення до заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі буде обговорюватися 27 квітня робочій підгрупі в ТКГ.
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