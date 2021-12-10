РФ відкинула українську пропозицію звільнити 60 утримуваних осіб на Донбасі.

Російська Федерація на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі відкинула пропозиції відновити режим припинення вогню та залучити представників Франції і Німеччини до роботи Спільного центру контролю та координації.

Про це повідомляє Українська делегація для участі у ТКГ у Facebook.

Зокрема, 9 грудня українська делегація на позачерговому засіданні ТКГ запропонувала розширити склад Спільного центру контролю та координації не лише підписантами Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, а й уповноваженими представниками країн-учасниць Нормандського формату (за їхньою згодою) як незалежною стороною. "Ця пропозиція була категорично відкинута Російською Федерацією", - сказано у повідомленні.

"Пропозиція України із закликом до учасників консультацій виступити із зустрічними заявами про повернення до режиму припинення вогню з 00.01 10 грудня 2021 року та прихильність до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року також була відкинута Російською Федерацією", - наголошується у повідомленні.

Водночас, Україна залишається прихильною до необхідності забезпечення сталого перемир'я і готова продовжити роботу над цим у рамках ТКГ та інших форматів.

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Також Російська Федерація на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі відкинула українську пропозицію звільнити 60 утримуваних осіб.

Українська сторона ще 7 грудня на засіданнях робочих підгруп ТКГ українська сторона озвучила три ключові ініціативи.

Зокрема, було запропоновано здійснити "взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило б звільнити у найближчому майбутньому близько 60 осіб".

Також російській стороні запропоновано відкрити КПВВ у Щасті, Золотому, яке з української сторони відкрито ще з листопада 2020 року.

Разом з тим, повернутися до стійкого перемир'я шляхом забезпечення реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

"Ці питання обговорювалися в рамках чергового засідання ТКГ 8 грудня 2021 року. На жаль, усі ініціативи української сторони були відкинуті Російською Федерацією під надуманими приводами", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні українська сторона ініціювала проведення позачергового засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Автор: Віталій Саєнко