Винагороди також передбачені для командувача ООС та командирів підрозділів.

Українським військовим виплатили близько 500 мільйонів гривень премій за дотримання перемир'я на Донбасі.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на інформацію оборонного відомства.

Виплата премій і штрафи за перемир'я регламентуються наказом міністра оборони Андрія Тарана від 18 вересня. Документ передбачає, що премії платять за успішні дії на лінії зіткнення і за збереження життя і здоров'я бійців. Йдеться про безпосередню участь у бойових діях, розвідку в тилу ворога, відбиття атаки противника або захоплення його техніки. Розмір премії за подібні дії - 17 тисяч гривень.

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Суми премій для військових

За захоплення ворожого корабля платять до 243600 гривень, літака - 121800, танку - 48720, безпілотника - 36 540.

За збереження життя і здоров'я бійців в зоні ООС: командувач ООС - до 18 тисяч гривень на місяць, командир взводу - 7000.

У разі порушень з боку підлеглих премія для командира істотно знижується. Серед порушень - недотримання гігієни, суїциди, відкриття вогню без наказу і військової необхідності. Військові, які вчинили подібне порушення, позбавляються премії зовсім.

Хто був оштрафований

Скільки військових отримали штрафи за відкриття вогню та інші проступки - в Міноборони не уточнили.

"Узагальнення інформації про кількість порушень, які стали підставою для зменшення цієї винагороди військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах ЗНБО (забезпечення нацбезпеки і оборони, - ред.), не передбачено", - сказано у відповіді за підписом т.в.о. командувача Об'єднаних сил Віктора Ганущака.

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Він також повідомляє, що всього з початку перемир'я, тобто з 27 липня по 1 грудня, військовим за "правильні" дії виплачено винагороди на суму 510,9 мільйонів гривень. Хто саме отримав такі кошти - не вказано.

Перемир'я на Донбасі: що відомо

З півночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокаційну мету.

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Автор: Юрій Годован