Минулого літа Україна провела безпрецедентну операцію, здійснивши вторгнення на територію Росії у Курській області. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ключовим завданням було відволікти сили та техніку противника від українського фронту — і це завдання виконано, пише The Washington Post.

"Без Курська Росія використала б ці ресурси для нападу на Україну. Зосередження уваги росіян на їхній території допомогло врятувати життя українців", - сказав Сирський.

Операція готувалася у глибокій секретності: навіть найближчі партнери України, включно зі США, не були поінформовані. За словами Сирського, це було уроком після невдалого контрнаступу 2023 року:

"Перемоги люблять тишу. Вони народжуються в тиші та готуються в тиші".

Шок для Кремля

Вторгнення у серпні 2024-го стало першим випадком з часів Другої світової, коли іноземні війська зайняли частину російської території. Українські сили захопили понад 1000 полонених і змусили Москву перекидати війська з інших напрямків.

Коли полковник Дмитро Волошин, командир 82 десантно-штурмової бригади, отримав наказ працювати над вторгненням в Росію, його перша реакція була: "вище командування збожеволіло".

Це було рішення, яке мало на меті не просто розвідку, а стратегічно серйозний відволікаючий маневр. Однак унікальність цієї операції полягала в секретності: Волошин разом із кількома офіцерами засіли над відеозаписами та картами Курської області, що зберігалися на жорсткому диску. Чим більше він бачив маршрутів і точок прориву, тим більше зрозумів потенціал місії. Він почав вірити в успіх операції. WP пише:

"Коли Волошин вперше почув план Сирського, він думав, що командування збожеволіло… Але з часом він зрозумів, що операція може спрацювати".

Зараз, через рік після найсміливішого наземного наступу України, у сільській місцевості Росії в Курській області залишилися лише клаптики пошрамованих боями прикордонних територій — це плацдарм території, що залишився після операції, яка, здавалося, мала змінити траєкторію війни.

Колись Київ сподівався обміняти частину Курщини на власну територію, окуповану Росією. Але після тривалого відступу Україна чіпляється лише за кілька десятків квадратних кілометрів, саме тоді, коли президент Дональд Трамп, який прийматиме Путіна на Алясці в п'ятницю, наполягає на мирній угоді, яка майже напевно передбачатиме обмін територіями.

"Курська операція викрила нездатність Путіна захистити власний народ від війни, яку він розпочав. Вона змусила Росію відвести війська та техніку з України, підняла національний моральний дух українців і відновила віру серед західних країн, які вагалися щодо того, чи варто озброювати Україну", - пише видання.

Поворотним моментом стало прибуття до Курська північнокорейських військових, чия участь, за словами Сирського, стала вирішальною для росіян:

"Без корейців вони б взагалі не мали жодного успіху".

Курська операція - головні новини

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2024 року Сили оборони України увійшли на територію Курської області РФ. За кілька днів вдалося захопити низку населених пунктів ворога, в тому числі Суджу.

Бригадний генерал, Герой України Олег Апостол, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ розповів, що основною метою цієї операції було не дати противнику наступати на Сумщину.

