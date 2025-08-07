Апостол підкреслив, що Курська операція - це історія, яку Росія вже ніколи не зітре.

Основна мета Курської операції була - не дати противнику наступати на Сумщину і змусити його гасити пожежу на власній території.

Про це сказав бригадний генерал, Герой України Олег Апостол, відомий за позивним "Формоза" сказав у інтерв'ю Главкому. "Змусити противника перекинути сюди певні частини, угруповання, відривати від напрямків їхніх майбутніх дій на Донеччині та півдні. Щоб спинити наш наступ, росіянам довелося перекинути на Курщину свої елітні війська, подекуди вводити в бій резерви. Їм довелося зосередити на Курщині угруповання кількістю близько 60 тис.", - розповів генерал.

Апостол підкреслив, що це історія, яку Росія вже ніколи не зітре.

"Це підняло імідж України у світі. Ви бачили, якою була реакція Росії та світової спільноти – вони й уявити не могли, що ЗСУ на таке наважаться", - сказав Апостол.

Військовий додав, що основної мети ця операція досягла.

"Операція триває й зараз і частково виконує свою функцію – противник досі тримає своє угруповання на цьому напрямку. Це елітні 83-я, 11-та, 76-та бригади російських ВДВ, 106-та дивізія ВДВ, угруповання морської піхоти, а саме 40-ва бригада, 155-та, 810-та і 177-й полк морської піхоти. Також є піхотні підрозділи, в яких воюють ДНРівці, – ми кількох взяли у полон", - сказав генерал і додав, що це угруповання могло б рухатися на інших напрямках.

Щодо застосування росіянами FPV-дронів Апостол зазначив, що це один з дуже потужних видів зброї і саме на Курщині вперше в таких масштабах росіяни використали FPV-дрони на оптоволокні.

"Якби не оптоволокно, то на тій території операція ще б продовжувалася", - висловив думку генерал.

Курська операція

ЗСУ зайшли на територію Курської області рівно рік тому - 6 серпня 2024 року.

Дії українських військових застали зненацька ворога. Росіянам поспіхом довелося перекидати на Крущину свої сили.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Курська операція ЗСУ утримує значну кількість російських військ від активних наступів на фронті в Україні.

