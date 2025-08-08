Вашингтон і Москва можуть обговорювати "обмін територіями", але Київ наполягає: жодних поступок до повного припинення війни.

Світ затамував подих в очікуванні переговорів російського диктатора Володимира Путіна та лідера США Дональда Трампа щодо. У повітрі зависла перспектива тристороннього саміту з президентом України Володимиром Зеленським. Міжнародне видання Newsweek оприлюднило карту, яка, за його даними, ілюструє ймовірні сценарії обговорення територіальних змін між Україною та Росією в рамках потенційних мирних переговорів.

Ідея так званого "обміну територіями" може стати однією з тем саміту президента РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа, який, за словами Кремля, може відбутися найближчими днями в Об’єднаних Арабських Еміратах.

За інформацією Bloomberg, Трамп висловлював союзникам готовність підтримати припинення вогню, якщо Путін погодиться на мирні переговори за умови обговорення територіальних поступок. Раніше США нібито пропонували визнати контроль Росії над Кримом та частково окупованими регіонами Донбасу, Херсонщини і Запоріжжя, однак Київ таку пропозицію відкинув.

Ось які території Росія може закріпити за собою у разі укладання угоди про мир:

Наукова співробітниця Центру аналізу європейської політики (CEPA) Еліна Бекетова наголосила, що позиція України лишається незмінною — збереження державності та територіальної цілісності відповідно до Конституції. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не прийме жодних домовленостей, які передбачають відмову від суверенних територій до повного й безумовного припинення вогню.

Росія анексувала Крим у 2014 році, а після повномасштабного вторгнення 2022 року частково окупувала Херсонську, Донецьку, Луганську та Запорізьку області. Попри заяви Путіна про "приєднання" цих регіонів, Росія не контролює їх повністю.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Україна готова розглянути припинення вогню по нинішній лінії фронту, якщо це призведе до закінчення війни. Водночас, це можливо тільки за умови, що не буде допущено міжнародного визнання контролю Росії над будь-якими окупованими територіями.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій збройним шляхом більше неможливе. За даними видання, президент вважає, що необхідно шукати дипломатичні шляхи.

