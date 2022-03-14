Знищено також і штаб із керівництвом окупантів.

Під Мелітополем українська артилерія знищила близько 200 одиниць техніки окупантів.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин), була вщент розбита нашою артилерією", - написав він у Telegram.

За словами Геращенко, знищено також і штаб із керівництвом окупантів.

Також про знищення ворожої техніки повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

"200 одиниць техніки в Мелітополі, розфігаченої та взятої в оточення - це найкращий подарунок! Слава ВСУ", - написав він.

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