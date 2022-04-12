Через погіршення погодних умов противник не може застосовувати БПЛА для розвідки і корегування вогнем.

На Миколаївщині перевдягнені окупанти на цивільних автівках спробували атакувати українські позиції.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Так, за даними військових, на Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області, але у підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

"Водночас, на Миколаївщині, вишукуючи відчайдушні способи диверсій, перевдягнені рашисти на 3 цивільних автівках намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали. Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши 5 своїх, рашисти хутко вшилися з поля бою", - повідомили військові.

Через погіршення погодних умов - штормовий вітер та дощі - противник не може застосовувати безпілотні літальні апарати для розвідки і корегування вогнем.

"В Чорноморській операційній зоні сили природи також на боці України: штормова погода значно ускладнює маневрування корабельного угруповання рашистів. Але загроза ракетних ударів з моря залишається", - попереджають військові.

Нагадаємо, на Миколаївщині снайпер зупинив колону окупантів та захопив у полон офіцера.

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