Пирожков каже, що йому "ніхто нічого не повідомляв".

Колишній чиновник Ради нацбезпеки і оборони Леонід Пирожков, який, за даними ЗМІ, став підозрюваним у справі про держзраду, каже, що підозру не отримував.

Про це він заявив виданню Depo.ua.

Зокрема, він заявив, що нічого ні про які підозри не чув, інформацію таку ще не бачив, тому сказати про це поки нічого не може.

"Ніхто нічого не повідомляв ... Новин не бачив", - сказав він.

Пирожков при цьому визнав, що його ім'я все ж фігурує в певній справі. "Справа якась була ще три роки тому... Зараз ще розбираються з цими всіма моментами", - зазначив він.

Екс-чиновник не став уточнювати, про яку саме справу йде мова.

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Раніше сьогодні в Службі безпеки України заявили, що повідомили про підозру в держзраді колишньому чиновнику РНБО. За версією слідства, він був завербований іноземною спецслужбою і довгий час збирав для неї інформацію закритого характеру.

Оперативники встановили, що він протягом тривалого часу збирав і передавав інформацію іноземним кураторам. Замовників, зокрема, цікавили дані про деталі функціонування органів державної влади України.

1 червня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Обвинувальні матеріали направлені до суду.

За даними ЗМІ, мова йде саме про Леоніда Сергійовича Пирожкова.

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Автор: Юрій Годован