27 квітня на Луганщині автомобіль ЗСУ наїхав на невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок вибуху один військовослужбовець загинув, ще троє – отримали травми.

Підрив автомобіля Збройних сил України на Луганщині, внаслідок якого один військовий загинув, троє – дістали поранення, кваліфіковано як терористичний акт.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що за фактом підриву автомобіля українських військових в зоні проведення ООС розпочато кримінальне провадження. Подію кваліфіковано як терористичний акт, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України).

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В Офісі генпрокурора нагадали, що 27 квітня на Луганщині – в районі населених пунктів Оріхове та Новотошківське – автомобіль ЗСУ «ГАЗ-66» наїхав на невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху один військовослужбовець загинув, ще троє – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Що цьому передувало

У вівторок, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль з військовими.

В результаті інциденту один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Ще троє військовослужбовців отримали бойові травми.

Поранені воїни доставлені до лікувального закладу, їм надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров'я задовільний.

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Автор: Світлана Закелова