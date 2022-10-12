Вірменія не виявила загроз у вантажі, який фігурує у "справі" про вибух на мосту.

Федеральна служба безпеки РФ стверджує, що вибух на Кримському мосту стався через начинену вибухівкою вантажівку, яка під фіктивними документами, зокрема, через Вірменію і Грузію потрапила на "російську територію" - грузинська й вірменська сторони вже відреагували на такі звинувачення.

Жодна вантажівка з вибуховими речовинами не перетнула митний кордон Грузії, заявив заступник міністра фінансів країни Георгій Какаурідзе.

"...Якщо хтось буде стверджувати, що вантажівка все ж перетнула держкордон, то почнеться розслідування, і винні будуть притягнуті до відповідальності", - сказа чиновник.

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Митна служба Вірменії виконала всі необхідні процедури і не знайшла загроз у вантажі, який фігурує у "справі" про вибух на Кримському мосту, повідомляє Telegram-канал "Медуза - LIVE", посилаючись на спеціальну заяву Комітету держдоходів країни.

Вибух на Кримському мосту - найважливіші новини

Вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту була сильна пожежа - загорілися сім паливних цистерн залізничного складу. Також частково обвалилися два автомобільних прольоти мосту.

Російські силовики заявили, що Кримський міст був пошкоджений унаслідок підриву вантажного авто.

Президент Росії Володимир Путін назвав вибух на мосту "терактом" і заявив, що до його здійснення причетні спецслужби України.

У ФСБ РФ стверджують, що начинена вибухівкою машина з порту Одеси через Грузію, Вірменію й Болгарію потрапила в Крим.

У російській спецслужбі звинуватили в організації вибуху керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. В ГУР назвали такі звинувачення ФСБ РФ "нісенітницею".

Довідка УНІАН. Росія захопила український Крим у 2014 році. Незаконну анексію Криму засудив майже весь світ.

Пізніше Росія побудувала транспортний перехід через Керченську протоку - автомобільний і залізничний мости, які з'єднують Керченський і Таманський півострови.

Автомобільний міст окупанти відкрили 15 травня 2018 року, а залізничний почав повноцінно працювати влітку 2020-го.

Через РФ курортний Крим перетворився на військову базу.

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