Генерал-майор Михайло Ясніков та полковник Дмитро Марков безпосередньо командували захопленням Каховської гідроелектростанції та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

Заступник командувача Чорноморського флоту Росії та командир бригади, які командували підривом Північно-Кримського каналу, отримали 12 років в’язниці.

Як йдеться у повідомленні на сайті Служби безпеки України, зібрано доказову базу на ще двох командирів російських військ, які причетні до знищення ключових об’єктів життєзабезпечення Херсонської області.

Йдеться про заступника командувача Чорноморського флоту Росії з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Михайла Яснікова та командувача 11-ї окремої інженерної бригади полковника Дмитра Маркова.

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"Обидва посадовці безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, саме Ясніков віддав наказ щодо незаконного захоплення об’єктів критичної інфраструктури, а Марков керував підривами.

"Злочинні дії окупантів порушили водозабезпечення регіону, функціонування його зрошувальної системи, а також завдали значної шкоди довкіллю і матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах", - наголосили у СБУ.

Так, на підставі зібраних слідчими Служби доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) та призначив їм 12 років тюрми.

"Оскільки обидва засуджені перебувають на тимчасово окупованій території України, початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання", - зауважується у повідомленні.

Захоплення Каховської ГЕС

Після початку повномасштабного вторгнення Росія окупувала Нову Каховку, а разом з нею і гідроелектростанцію, яка є однією із найбільших в Україні. Окупанти унеможливили функціонуванню гідроелектростанції у штатному режимі; зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики, а також здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Росією Криму.

У лютому повідомлялося, що Росія осушує Каховське водосховище, ставлячи під загрозу сільськогосподарське виробництво і безпеку на Запорізькій АЕС.

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