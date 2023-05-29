Там діятиме міжнародний контрольний контингент.

Головною темою повоєнного устрою України має стати запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км вглиб Росії. Це стосується територій Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської областей країни-агресорки.

Про це повідомив у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, це необхідно, щоб уникнути повторення нападу в майбутньому.

"Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів обов’язковим буде запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік", - написав Подоляк.

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На його думку, імовірно, на першому етапі у демілітаризованій зоні діятиме міжнародний контрольний контингент.

Демілітаризація прикордонних регіонів

Військовий експерт Роман Світан вважає, що ЗСУ вийдуть до кордонів України і проведуть демілітаризацію російських територій, а використовуватиметься для цього вітчизняний аналог HIMARS.

Як раніше повідомляв УНІАН, військова операція Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу", розпочата в Грайворонському районі Бєлгородської області, є першим етапом по демілітаризації прикордонних областей РФ.

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