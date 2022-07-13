Попередньо, жертвами обстрілів стали п'ятеро людей.

Станом на ранок 13 липня окупаційні війська завдали 28 ударів з РСЗВ по різних населених пунктах Миколаївської області. Також росіяни провели артобстріл по Вітовському району. За попередніми даними, загинули п'ятеро цивільних.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в Telegram.

За його словами, в результаті обстрілу були пошкоджені житлові будинки і лікарня.

Глава Миколаївської ОВВА Віталій Кім зазначив, що в ніч на 13 липня окупанти обстрілювали околиці села Новоолександрівка Інгульської громади.

"Орієнтовно о 04: 30, 13 липня, було обстріляно с. широке Широківської громади. Обстріли були переважно поза населеним пунктом", - додав він.

Кім уточнив, що в результаті цих обстрілів постраждалих немає.

"Також вранці, 13 липня, орієнтовно о 05:03 було обстріляно селище Березнегувате. Попадання були по лікарні, житлових будинках і за межами населеного пункту. Інформація про постраждалих відсутня. Інформація про пошкодження житлових будинків уточнюється", - написав він.

Раніше стало відомо, що вороги 12 липня обстріляли Миколаїв, після обстрілу в місті знайшли 24 воронки від ракет. В результаті нового обстрілу постраждали 12 осіб.

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