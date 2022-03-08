Радник керівника офісу Президента не вірить у достовірність цієї інформації.

Михайло Подоляк прокоментував заборону ООН називати "війну з РФ війною". Чиновник вважає це черговим російським фейком, який є одним із способів ведення інформаційної війни.

Таку позицію він оприлюднив у своєму блозі.

Зазначимо, 8 березня з'явилася інформація про те, що нібито ООН заборонила співробітникам називати дії РФ в Україні "війною" або "вторгненням". Співробітникам ООН рекомендується називати війну "конфліктом" або "військовим наступом".

Пізніше в ООН повідомили, що не наказували своїм співробітникам не використовувати слова "війна" або "вторгнення" про напад РФ на Україну.

"Важко повірити, що ООН могла фактично ввести таку ж цензуру, яку Кремль вводить зараз всередині Росії, заборонивши використання слів "війна" і "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН оперативно спростовувати такі повідомлення, якщо вони помилкові. На карту поставлена репутація ООН", - сказав на цей рахунок український політик і глава МЗС Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Байден оголосив про повну заборону на імпорт нафти і газу з Росії.

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