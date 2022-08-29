В Офісі президента закликають ретельно перевіряти інформацію про перебіг бойових дій на південному напрямку, а також утриматися від поширення інсайдів та суб'єктивних думок.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Розумію наші бажання і мрії. Але все ж таки пропоную виходити з обережного коментарійного формату щодо будь-яких наших військових дій. Тому принагідно ще раз нагадую всім політикам, експертам та лідерам суспільної думки (зрозуміло, що вони все знають набагато краще за безпосередніх виконавців) про важливість не маніпулювати та не спекулювати інформацією про хід військових операцій до офіційних заяв представників Збройних сил чи Міністерства оборони України. Ще раз головне – ДО офіційних заяв не треба роботи суперсенсаційних заяв", - заявив Подоляк.

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Він також попросив журналістів сьогодні та в наступні дні особливо ретельно перевіряти джерела інформації та експертизу конкретних спікерів за темою.

"Бажання продемонструвати свою "обізнаність", дотичність до "інсайду" та "хайпанути" на "ситуативі" – природнє для будь-якого інформаційного простору. Але війна – це не "контент". Давайте фільтрувати інформацію та професійно працювати з поваги до українських захисників. Безумовно, жодних сумнівів, що наші "відпрацюють" правильно, немає", - додав Подоляк.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 серпня, в ОК "Південь" заявили, що ворог відійшов зі своїх позицій у Херсонській області.

"Угруповання військ "Каховка" рапортує, що 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що прорвано першу лінію оборони росіян у Херсонській області.

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