Подоляк вважає, що саме після цієї війни РФ має почувати себе приниженою нацією, бо в "людоєдському стані цивілізація існувати не може".

В Європи починає працювати лобістська мережа політиків та журналістів, які просувають ідею досягнення компромісів з Росією, неприйнятних для України.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"В Європі починає знову працювати лобістська мережа, яку потроху протягом 20-ти років створювала Російська Федерація. Вона купляла політиків, журналісті. Вони знову починають підіймати голову і говорити: а давайте зробимо, щоб Росія почувалась себе не принижено. Ні. Російська Федерація саме після цієї війни має почувати себе приниженою нацією. Тому, що в такому людоєдському стані цивілізація існувати не може", - сказав він.

Подоляк підкреслив, що неприйнятною є умова про припинення вогню з боку України, до виведення російських військ, а також якісь територіальні компроміси, бо наш народ заплатив занадто велику ціну за війну.

"Що стосується того, щоб віддати щось, щоб Путін "зберіг лице" неможливо. Це не предмет торгу. Війна не закінчиться, якщо ми щось віддамо, і про це говорив президент Зеленський", - сказав радник.

Подоляк вважає, що українці на сході та півдні більш за все ненавидять "русский мир".

"Руський мир" взагалі не сприймається українським населенням. Це не 2014 рік. Українці не переварюють росіян, особливо у східних і південних регіонах. Я хочу, щоб європейські партнери це зрозуміли. Ціна за війну України дуже велика. У нас вбито і замордовано багато цивільного населення. Цинічно. Це була філософія РФ: прийти в Україну і цинічно і масово вбивати і ґвалтувати людей", - сказав він.

Нагадаємо, видання Politico писало, що деякі західні лідери стурбовані можливими наслідками перемоги України у війні. Так, на Заході побоюються, що росія зазнає "приниження", що може створити низку нових проблем.

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