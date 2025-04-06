Капітан розповів, що серед російських окупантів це поширена практика.

Російські окупанти влаштовують моторалі під умовною назвою Горлівка-Торецьк. Вони сідають на мотоцикли, щосили тиснуть на газ і намагаються доїхати до позицій ЗСУ.

Про це розповів начальник відділення комунікації 100 ОМБр, капітан Сергій Хомінський в етері Українського Радіо. "Але в абсолютній більшості випадків ще на під'їздах це закінчується повним фіаско. І замість трофею переможця ралі одержують запрошення на концерт Кобзона", - констатував український військовий.

Хомінський зазначив, що російські солдати розуміють, що їх використовують, як гарматне м'ясо, тому вони ухвалюють єдине правильне і логічне у цій ситуації рішення – здатися в полон, бо "це шанс на життя".

Відео дня

Але, є випадки, коли окупанти самі добивають своїх по дорозі в полон ЗСУ. Капітан розповів, що серед росіян це звичайна практика. "Намагаючись здатися в полон, російський солдат має прорахувати не лише логіку, як зробити так, щоби наші військові бачили, що він здається в полон, а й обдурити своїх. Якщо для своїх це буде очевидно, вони його просто застрелять, просто знищать", - деталізував Хомінський.

Полон ЗСУ

27 березня військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взяли в український полон одразу 20 окупантів. Це сталося на Торецькому напрямку фронту. Солдатів загарбницької армії зняли на відео, вони по черзі називали свої імена, звання та міста, з яких приїхали воювати проти України.

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