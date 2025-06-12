Загарбник встиг відсидіти у тюрмі за тяжкі злочини.

Мати одного з полонених російських загарбників заявила, що не хотіла його повернення додому, оскільки в Російській Федерації його знову можуть відправити на війну.

Розмову загарбника з родичами опубліковано в Telegram-каналі громадського руху з пошуку та повернення додому військових армії РФ "Наш вихід". Відео було знято під час великого обміну 9 червня, коли обидві сторони повернули додому військовополонених до 25 років та тяжкохворих.

22-річний окупант з посмішкою розповів, що підписав контракт з міністерством оборони РФ з тюрми, куди потрапив за декількома стататтями, серед яких - завдання тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками та участь в організованому злочинному угрупованні. У полон він потрапив 13 квітня цього року. Його матір боїться, що він знову опиниться на війни:

"Якщо чесно, я не хотіла, щоб тебе обмінювали. Ти зараз і додому не доїдеш... Тебе кудись відправлять на кордоні з Білоруссю, нібито допомогу нададуть психологічну, і назад "туди". Та сидів би там спокійно".

Обміни полоненими з РФ

Нагадаємо, 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. Сторони домовилися про обміни пораненими, хворими, молодими військовими й повернення тіл загиблих.

Обмін триває у кілька етапів. 9-10 червня Україна повернула поранених, важкопоранених бійців та тих, кому нещодавно виповнилося до 25 років

12 червня відбувся черговий великий обмін, зокрема додому повернулися сильно поранені та хворі бійці. Найстаршому з них 59 років, а наймолодшому - 22.

Як відомо, звільнені з російського полону українці систематично розповідають про жахливе ставлення в полоні. Йдеться про голод, знущання та нанесення каліцтв.

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