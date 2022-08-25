У переліку опинилися четверо найвідоміших рупорів Кремля.

Головна рада Асоціації польських журналістів закликала судити за скоєні злочини проти мирного населення України не тільки "бандитів у російській формі", а й "пропагандистів кремлівського режиму", які видають себе за журналістів.

Відповідна заява з'явилася на сайті Асоціації.

Польські журналісти наголошують, що кремлівські рупори не лише дезінформують світову громадськість про війну Росії проти України, а й закликають до боротьби з українцями в ім'я імперіалістичних інтересів Путіна та його оточення.

Автори заяви зазначають, що топ-пропагандистів РФ Маргариту Симоньян, Володимира Соловйова, Дмитра Кисельова та Ольгу Скабєєву необхідно судити як воєнних злочинців після падіння режиму російського диктатора.

"Це найвідоміші особи російської пропаганди. На жаль, їх значно більше, з огляду на те що в Росії зараз взагалі немає вільних ЗМІ... Маніпуляції, дезінформація і, головне, розпалювання ненависті та заклики до вбивств невинних людей у незалежній країні ніколи не вважатимуться журналістикою, а центри російської пропаганди ніколи не стануть засобами масової інформації", - констатують польські журналісти.

Як повідомляв УНІАН, російські пропагандисти нерідко закликають до вбивств українців та погрожують ядерними ударами. Зокрема, нещодавно топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов здивував небаченою відвертістю. Кремлівський рупор публічно визнав себе терористом та закликав "зносити" Одесу, Харків та Миколаїв.

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